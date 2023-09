Jorge Rial fue agredido al salir de la radio

Jorge Rial protagonizó un tenso episodio en la puerta de Radio 10 este miércoles, donde realiza su programa Argenzuela. Si bien no sufrió lesiones graves, el momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

"Salí como siempre, que salgo primero, me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo (El Trece) para hacer una nota, me paro y veo qué hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara”, relató Jorge.