Jorge Rial: "Estuve muerto 10 minutos"

Tras agradecer la tarea de los médicos colombianos que lo atendieron en una primera instancia, señaló que le hicieron un análisis de rutina "para ver que era lo que estaba pasando". "Ahí me fui, se me cerraron los ojos y estuve 14 horas sedado, dormido”, relató el conductor de Argenzuela.

El periodista contó que aún le duele el pecho, debido a que uno de los enfermeros se trepó encima suyo para llevar adelante las maniobras de rehabilitación cardiopulmonar (RCP). "Se trepó encima mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo, lo cuento y pienso que estoy contando la historia de otra persona, fue terrible. Doy gracias que pudieron hacer algo", detalló.

Rial relató que el día del infarto se despertó con un "dolor muy agudo" en el pecho, por lo que se puso en contacto con el servicio médico que había contratado para su estadía en Colombia y se dirigió a un sanatorio. “Soy muy cabeza dura y no le doy mucha bola a eso, sin embargo, sentí que algo iba a pasar. Por suerte llegué, me atendieron, me llevaron rápido a hacer unos primeros análisis y si bien el electrocardiograma dio bien, yo sentía que algo pasaba. A los 20 minutos, viene un médico y me dice ‘tengo malas noticias. Está atravesando un infarto. Le vamos a tener que hacer un stent'".