Jorge Rial: "Dios me dio otra oportunidad"

Y continúa: “Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Solo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome”.

El posteo termina con un agradecimiento de Rial a “los que, sin conocerlo, pelearon a su lado”. También aseguró: “Ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, informó TN. El conductor utilizó el hashtag #renacido y mencionó a la Clínica del Country de Bogotá donde estuvo internado. Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar, tanto de colegas como de seguidores. Su hija Morena también le dedicó unas tiernas palabras: “Ya falta menos pa, te amamos”.