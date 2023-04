Jey Mammón llegó a Madrid y se enojó por la presencia de la prensa: "No imaginé que me iban a esperar"

Fuertes declaraciones Jey Mammon rompió el silencio: "Yo no violé, no abusé y no drogué a ninguna persona, jamás"

Acá Jey tampoco quiso revelar cuánto tiempo pensaba quedarse en España, mientras salía del aeropuerto de Barajas y recibía el apoyo de una señora que se acercó especialmente para darle fuerzas. En tanto, a la requisitoria sobre un supuesto enojo con LAM, solo atinó a responder “Gracias”. Luego, la cronista lo consultó puntualmente por qué no había hablado con Ángel de Brito. “Porque no me la pidió”, respondió.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió. ”Justo viniste a un lugar que está lleno de argentinos”, le manifestaron. “Los argentinos como viste me tratan bárbaro, y ustedes son periodistas, les deseo lo mejor, les agradezco”, señaló mientras caminaba.

“¿Notás un maltrato de parte de los periodistas?”, le preguntaron. “De parte de ustedes, no. Pero dije que no iba a hablar más y por lo pronto esperaría que lo entiendan”, respondió el conductor. “Es nuestro trabajo lamentablemente”, expresó una de las cronistas. “No ‘lamentablemente es tu trabajo’. Tu trabajo es hermoso, pero acá terminó mi parte con ustedes”, replicó. Y ante la insistencia, señaló. “No vine a vivir, vine a relajar un poco, porque es como que se escapó del país. Me vine a relajar, si me dejan, me relajo. Si no me dejan, va a ser difícil”, razonó en declaraciones que reprodujo Infobae.

“¿Podés decirnos cuánto tiempo te vas a quedar acá?”, insistió una de las cronistas. “¡Qué pesadilla!”, resopló el conductor, mientras buscaba abordar un taxi y volvía a escuchar las preguntas. “No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar”, cerró, antes de subir al vehículo. “Si son tan amables, no me busquen más porque no voy a hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, afirmó antes de cerrar la puerta y que el auto arrancara sin querer decir todavía el destino del viaje.