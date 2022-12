Increíble: el campeón de México 86 que no fue reconocido por la cronista de TN en Qatar

“¿Pero no estás emocionado?”, prosiguió. El ex volante ofensivo continuó: “No, estoy contento. Yo vengo a trabajar, no vengo como hincha. Pero bien, bien. Yo también soy muy argentino. Pero nada, vamos a ver cómo le va hoy. Estamos esperando que todo salga bien”. Borghi le preguntó a Dominique si pudo “recuperar su plata” ya que la periodista sufrió un robo durante los primeros días en el continente asiático. “Estoy esperando que me vengan a avisar de la policía que encontraron todo”, contestó.

El Bichi, que estaba apurado, comenzó su camino para subirse a una camioneta y Metzger le realizó otra consulta que dejó en claro que no sabía con quién charlaba: “¿Sos de Telemundo? Ah de Telemundo, cariño a la gente de Telemundo. Colegas, gran cadena latina”. Luego de que el campeón del mundo se retirara del plano de la cámara, automáticamente, uno de los compañeros de la notera en Buenos Aires le pasó la información. “Yo creo que era Claudio Borghi el que estaba con vos”, comentó el colega en modo risueño.

A lo que Dominique, que estaba por entrevistar a un fanático mexicano, se lamentó por el cómico momento que había protagonizado. “No chicos, no me hagan esto. No me hagan esto porque yo no puedo”, declaró. Segundos más tarde, la periodista realizó una disculpa al aire por no haber reconocido al ex futbolista y procedió con su cobertura del Mundial Qatar 2022.