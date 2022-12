Habló el papá de L-Gante: "Siempre estuve al tanto de él"

"Este es mi lugar en el mundo. Hago lo que quiero, si estoy aburrido voy a pescar. No veo robos, no escucho tiros. Es otra vida completamente distinta a la de Buenos Aires ", resaltó Prosi.

"Un día estábamos en la computadora y una de mis hija me dijo 'Elián, mi hermano, es de apellido Valenzuela, ¿no?'. Yo le dije que si. Se empezó a hablar de él y me consultaron cada vez más si yo era el papá de L-Gante", explicó sobre su reacción sobre los primeros pasos del joven cantante. Y agregó: "Fue una alegría, como para cualquier padre del mundo. Yo con la mamá siempre estuve en contacto, no tanto con él. Cuando se hizo famoso no quise acercarme tanto para que no pareciera que lo hacía por la plata".

Sobre su acercamiento, finalmente, el hombre destacó: "Estuve 15 años sin verlo, pero al tanto de él estuve siempre".

Embed