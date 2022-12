Gran Hermano: polémica denuncia de la familia de Agustín

Pero, se puso fin a esto al momento que el jugador oriundo de La Plata mostró nuevas estrategias de juego y, además, en una charla íntima con sus compañeros, reveló que en “el afuera” tiene guardadas fotos íntimas de mujeres con quien se vinculó y las usaría en el caso de que algunas de ellas fuera en su contra. Estas palabras hicieron que le soltaran la mano y sea considerado un participante digno de ser eliminado, más ahora que se encuentra nominado.

En la previa a la gala de eliminación, la madre de Agustín decidió emitir un comunicado mediante su cuenta de Instagram, en el que revela el calvario que viven. “Expresamos nuestro repudio hacia dichos vertidos por el Sr. Santiago del Moro, que en la emisión pasada sostuvo que Agustín ‘pasó de ser abusado a ser abusador’. Es decir que nuestro hijo en primera instancia fue abusado dentro de la casa de Gran Hermano y desde la producción del programa no adoptaron temperamento alguno para analizar la situación y el participante que supuestamente abusó de él”, señalaron respecto a la situación que vivió con Thiago, quien lo tocó mientras él dormía.

“Por otro lado, respecto de los dichos en los cuales Agustín comenta que ‘tendría’ fotos guardadas en un drive, sostenemos que es prematuro hablar de ‘delito’. Cuando no existe una potencial víctima, ni prueba suficiente que así lo acredite”, continuaron. En ese sentido, remarcaron que el participante se autopercibe como un “gran estratega”, por lo que sus declaraciones son con el fin de provocar y jugar.

image.png

Asimismo, exigieron una respuesta por parte del conductor: “Por lo dicho solicitamos que el Sr. Santiago del Moro se retracte públicamente de las acusaciones hacia Agustín y en adelante la producción del programa y/o panelista, eviten comentarios que lesionen directa o indirectamente su honor, de lo contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes”. La familia remarcó que están afectados emocionalmente por las críticas que recibe el joven.

Actualmente, en redes sociales se realizan fuertes campañas para que “Frodo” sea el próximo eliminado del juego. Por su parte, Del Moro se hizo eco de las repercusiones y en el programa, indicó: “Quiero hacer una aclaración, no soy mucho de hacerlo pero hoy sí quiero. Yo no dije públicamente que Agustín era un abusador, sino que dije cómo pasó en la opinión pública de ser un chico que era un abusado a que lo tilden de abusador. Lo que es cierto es que lo que él dijo roza el delito, porque decir que uno tiene fotos privadas de las personas para exponerlas, eso es una extorsión. Si me expresé mal pido disculpas, principalmente a su familia, porque no quiero que nadie salga herido, porque capaz es parte de una estrategia que no entiendo”.

Sin dejar el tema ahí, continuó: “Cuando a Agustín le toque salir por el voto de ustedes y yo lo tenga acá sentado, le voy a preguntar por qué dijo algo tan espantoso”.