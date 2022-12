Gran Hermano: la participante de Paraná fue eliminada y hubo polémica

La polémica se generó debido a que las encuestas previas y las campañas en contra de un personaje en Twitter apuntaban contra Daniela -por su extraña relación con Thiago- y contra Nacho, el último de los Monitos.

"Cata" María Laura quedó eliminada por poca diferencia ante Daniela - Gran Hermano 2022

Qué dijo Cata

Antes de revelar la decisión final de la audiencia, Santiago del Moro les pidió a las dos jugadoras involucradas en la placa que dijeran algo para quienes estaban votando.

"Me siento muy bien, me gusta el juego que hago y si recibo el apoyo de la gente, estaré más que agradecida. Respetaré lo que la gente diga, y si no sigo, estaré contenta de volver a ver a mi familia", declaró Cata, que luego dijo que extraña a su hija y su pareja.

Daniela volvió a llorar y habló de los obstáculos que tuvo en su vida hasta llegar a Gran Hermano, incluso provenientes de parte de su familia.

"Esto es una oportunidad única en mi vida y la quiero cuidar con todo mi corazón. Tengo miedo de perderla. Quiero quedarme, no me quiero ir, quiero que me apoyen mucho porque esto es un sueño para mí. Era un sueño frustrado y todo se puede, no importa cuántos peros te pongan", expresó la participante.

"Me creí que era imposible estar acá y ahora me siento ganadora por haber entrado a esta casa por mérito propio. Siento que es un milagro que me dio Dios para que vea que todo se puede. Cometí errores y pedí disculpas, pero antes de ser jugadora, soy persona. Y todo lo que hago, lo hago con amor, y siento y luego pienso, y quizás por eso me confundo", continuó la modelo.

La oriunda de Moreno luego reparó en las dificultades que tiene afuera del reality. "Mi afuera es complicado, estoy con mi mamá desde muy chiquita. Hicimos juntas nuestra casa, es una casillita. Dormimos juntas, pero sé que si me toca salir, seguramente pueda cambiar un poco todo", dijo Daniela entre lágrimas.

El momento de la revelación

"Por decisión del público, quien abandona la casa más famosa del mundo es María Laura, Cata", comunicó Santiago en su último ingreso a la casa.

La peluquera canina no se mostró triste y comenzó a despedirse entre risas y bromas. "Estoy feliz porque voy a ver a mi familia", aseguró.

Los resultados finales indicaron que María Laura fue eliminada por el 52,80% de los votos de la audiencia. Daniela se salvó por poco, dado que recibió el 47,20% de los votos en contra.