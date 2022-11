Gran Hermano: la participante de Paraná contó intimidades

En la misma línea, la participante indicó que antes de su salto a la fama tuvieron una seria charla en la que le dejó en claro que sentía cierta presión por sus comportamientos “controladores” hacia ella. “Hago muchas cosas que a veces no quiero hacer. Pero las hago por nosotras”, expresó María Laura. Mientras, Juliana y Lucila expresaron su preocupación por ese tipo de relaciones en la que una de las partes ejerce presión ante la otra, publicó La Nación.

¿Quién es María Laura?

La entrerriana que entró a la casa mas famosa es María Laura que tiene una hija de 9 años llamada Isabella y está en pareja con una chica que conoció jugando al fútbol.

“Ojalá que en la casa no me encuentre con gente muy canchera o gente que discrimina porque no me voy a poder contener”, dijo María Laura en su presentación.

María entró a la casa a las 22:41 con una gran sonrisa en su rostro que destaco Santiago del Moro. “No fue mi idea, fue idea de mi pareja y mi ex pareja, se juntaron y me inscribieron” dijo María a la pregunta de porqué se había anotado en el reality. Además dijo que no tenía pensada una estrategía y quiere disfrutar y ser “yo y contar mi historia”.

Nacida en Córdoba se mudó a Belén, Catamarca y actualmente vive en Paraná “por unas cuestiones de salud de mi hija”.

Luego de recibir la valija Santiago le deseó suerte y un “pasala re lindo, divertite”.

Sobre su familia contó que “Una vez, una compañera le preguntó a Isabella si su papá había muerto y ella le respondió: ‘no tengo papá. Tengo dos mamás’” y agregó que “Fui muy aventurera. Si tuviera que tatuarme los nombres de la gente con la que estuve tendría el mapamundi en el cuerpo”, dijo entre risas.