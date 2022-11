Fuertes declaraciones de Ricardo Darín

El actor se refirió especialmente a “Argentina, 1985”, la película de Santiago Mitre que se está proyectando durante el Festival.

“No me lo esperaba, pero me cae muy bien”, dijo Darín emocionado. “Los abrazos siempre son bien recibidos. Es un viaje emocional por cada uno de esos lugares”, dijo sobre el reconocimiento a su trayectoria. “Son muchas horas de trabajo con infinidad de colegas”, agregó.

“Esto no es un premio, es una especie de homenaje o reconocimiento, es por no hacer nada esto”, dijo con su humor habitual ideal para romper el hielo, en caso de que lo hubiera. “Estoy muy agradecido, esta distinción no me la esperaba, pero me cae muy bien. Espero que hayan disfrutado esta película, que los haya movilizado, ayudado a reflexionar, viajar un poquito para atrás y ver algunas de las cosas que son importantes para nosotros, los argentinos, que tantas veces nos acostumbramos a pegarnos a nosotros mismos, a menospreciarnos, a no hacer foco en las buenas cosas que tenemos y creo que nuestra película humildemente, no sé si humildemente, pero sí prudentemente, esperó proponer para recordar un momento muy importante de la Argentina y de los argentinos. No sólo por lo que significa para nosotros sino por lo que significó y significa tratándose de un evento inédito en el mundo”, dijo Darín.

Y al respecto agregó: “Tuvimos la suerte de viajar por otros países y recibimos el impacto y la devolución de la gente de otras culturas, de otros idiomas que nos hicieron entender que a pesar de contar una historia absolutamente local, tiene un alcance enorme. Y por eso toda la gente del mundo la abraza y la hace propia, porque es muy difícil imaginar que no haya algún lugar dentro de este querido y descuidado planeta, en que no haya comunidades o sociedades que reclamen justicia por algún motivo. En todas partes hay problemas, se cometen injusticias, a veces la justica tarda en llegar, cuando llega, entonces esto es lo que entendimos y percibimos a partir de nuestros viajes acompañando la película, con lo que le ha ocurrido a la gente en el mundo con esta historia, que es de ustedes, es nuestra”. Tras esas palabras, el público se puso de pie para aplaudir tamaña reflexión, Darín levantó el Astor para las fotos y con una tímida sonrisa se retiró del escenario.

Minutos después, en una pequeña rueda de prensa realizada por la producción de la película para los medios acreditados, y en la misma sala donde minutos atrás el actor había hablado para toda la platea, Darín amplió los conceptos sobre la falta de justicia en el planeta.

"Viajás por donde quieras y ayer estaba leyendo una noticia en la que recién ahora están tratando de hacer una vacunación contra el ébola en Africa para reducir la mortalidad. ¿Recién ahora? Africa ha sido utilizada por grandes laboratorios para experimentar con todo tipo de cosas y ¿recién ahora se dan cuenta de esto? Hay cosas que te revuelven el estómago, pero podés viajar por donde quieras y vas a encontrar de todo. Y la gente tiene eso cada uno en su lugar y está expectante que se produzca algún acto de justicia en ese sentido. Entonces cuando aparece una historia que habla de la injusticia obviamente la tienen que abrazar. Es lo que percibo, a lo mejor la estoy exagerando, puede ser porque soy bastante exagerado (risas).