Fuerte comunicado de Actrices Argentinas por la muerte de Silvina Luna

A su vez, además de cuestionar la mala praxis de Aníbal Lotocki, hicieron hincapié en la presión de los medios por mostrar solo cuerpos hegemónicos: "A Silvina la mataron la violencia estética, la falta de ética médica, la mala praxis, la presión mediática y la exigencia del patriarcado sobre nuestros cuerpos".

Por último, pidieron que el fallecimiento de la modelo no quede en la nada: "Exigimos justicia para Silvina y para todas las víctimas de quienes ejercen la medicina como mercaderes del horror".

De qué murió Silvina Luna

Este jueves 31 de agosto, Fernando Burlando confirmó en Intrusos (América TV) que Silvina Luna falleció tras haber sido internada en terapia intensiva durante 79 días en el Hospital Italiano, con un cuadro de salud complicado donde se realizaba diálisis frecuentemente.

n los últimos días, su salud se fue deteriorando al punto de tener que ser intubada debido a que no podía respirar por sus propios medios. Tenía 43 años de edad. La hora oficial de su fallecimiento fue a las 13:00.

Si bien la actriz había estado en una habitación común a partir del 18 de julio a cargo de una kinesióloga, el 10 de agosto a las 9:40 AM decidieron que vuelva a terapia intensiva. A partir de allí, el cuadro se complicó cada vez más y, después de un largo proceso de intubación, Jorge Rial contó que la familia de Silvina Luna decidió desconectarla de los medios mecánicos.

El martes 22 de agosto, Andrea Taboada contó en DDM (América TV) que la salud de la actriz también se habría complicado por un cuadro de COVID-19 de coronavirus.

"Quiero ser cauta... Le habría dado Covid positivo a Silvina Luna en el Hospital Italiano. Esto es lo que me informan, por supuesto quiero ser muy, muy, respetuosa con este tema. Todos queremos a Silvina y queremos que se reponga pronto", reveló la panelista.

Asimismo, el abogado se encontraba en vivo a través de un móvil y contó que no tenía detalles sobre esta información de su cliente, pero no dudó en agregar: "Silvina no puede vivir en un sanatorio por como todo está su salud, es todo riesgo por más de que está muy bien atendida. Son los riesgos de estar en un lugar donde obviamente transitan personas que con enfermedades".

Sin embargo, Guido Záffora anunció el 28 de agosto que la actriz pudo superar el coronavirus, pero su cuadro de salud seguía siendo crítico.

Silvina se encontraba con suero y los médicos apostaban a que pudiera avanzar de a poco con todos los tratamientos al punto de empezar a comer procesado, pero lamentablemente no pudo hacerlo por mucho tiempo.

La causa de todos los inconvenientes en su salud fueron por las operaciones que Aníbal Lotocki le hizo en su cuerpo, quien actualmente fue denunciado por muchas personas que pasaron por lo mismo y se encuentra inhabilitado para llevar a cabo su profesión.