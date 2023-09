Escándalo Shakira - Piqué: surgió otra tercera en discordia

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura...”, publicó Shakira en su cuenta de Twitter para promocionar el lanzamiento de 'El Jefe' que se refiere a la desigualdad laboral contando la historia de un empleado y su diferencia de sueldo respecto a su empleador.

En ese sentido, no se trata de una historia aislada, sino que algo más personal: el nuevo hit que ya superó los 1,2 millones de visualizaciones sólo en YouTube en sus primeras dos horas se lo dedicó a la niñera de sus hijos Milán y Sasha, Lili Melgar.

“Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad... Solo te falta el salario”, se escucha en uno de los fragmentos de la canción haciendo alusión al despido que habría hecho Gerard Piqué a la niñera de sus hijos.

Hasta ahora se había sabido que Shakira se enteró de lasinfidelidades de Piqué por una mermelada, del que nadie consumía en su casa y que repente empezó a escasear de forma considerable le advirtió de que una tercera persona estaba entrando en su casa.

Sin embargo, esa no hubiera sido la única prueba sino que Lili Melgar, la niñera de Sasha y Milán en Barcelona, también le confesó sus sospechas acerca de la posible infidelidad. Ella ahora copa titulares tras aparecer en la nueva canción de Shakira, al igual que el que fuera su suegro, al que dedica un cruel ataque.

Por eso, el exfutbolista decidió despedir a su empleada e incluso se negara a pagarle indemnización, algo que hizo que la colombiana la eligiera como una de las protagonistas de la última canción.

En su letra la cantante colombiana le dedica un verso, utilizando incluso su nombre y desvelando incluso que Piqué se decantó por esta modalidad para deshacerse de su empleada. “Lili Melgar, para ti está canción, que no te pagaron la indemnización”, cantó sin tapujos.