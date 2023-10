Emilia Mernes votó en Nogoyá: mirá la foto

WhatsApp Image 2023-10-22 at 11.39.16.jpeg

Qué se vota en Entre Ríos

Entre Ríos este 22 de octubre vota para las generales, donde se elegirán categorías nacionales, provinciales y locales. Existe la posibilidad de una tercera votación el 19 de noviembre en caso de ballottage nacional.

Entre Ríos se alejó del grupo de las 17 provincias que desdoblarán sus comicios de los nacionales, que son Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Corrientes, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Formosa.

La provincia de Entre Ríos cuenta con un padrón de más de un millón de electores. Además del Ejecutivo provincial, votará por 17 bancas departamentales del Senado provincial, 34 diputaciones provinciales, más de 80 intendencias y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales. Para las fórmulas ejecutivas y para los cargos legislativos rige la ley de paridad de género, que obliga a alternar un varón y una mujer.

También renovará cuatro lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Hasta qué hora se puede votar

En estas Elecciones 2023, como es habitual, Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral. A las 6 de la tarde, se cierran las puertas de los centros de votación y las autoridades de mesa deberán esperar que todas las personas que ingresaron ejerzan su voto. En caso de demoras u otros imprevistos excepcionales, la Justicia tiene la facultad de extender el horario de votación durante la jornada.

¿Quiénes son los candidatos a gobernador en las elecciones 2023 en Entre Ríos?