Emilia Mernes rompió el silencio en medio de los rumores de embarazo

“Siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción. Necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal y realmente no había otra opción”, remarcó, sobre la suspensión de sus shows.

“Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco. No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”, cerró, categórica.