Emanuel Noir contra Marcelo Tinelli: "No me interesa nada de esa persona"

“No me interesa nada de esa persona", comenzó a responder el artista, ante las risas de sus compañeros de banda. "No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan de la cotidianidad una manera falsa de manejarse", continuó.

"Entonces prefiero ser una persona sincera que no por un negocio, este micrófono o esa luz que está alumbrándome crear un vínculo de amistad con vos, para que cuando esa luz se apague vos, a mí no me saludes. Yo fui criado de una manera frontal y sincera, no para crear una mentira”, concluyó el entrerriano Noir sus declaraciones.

Este no fue el único momento "incomodo" que protagonizó. Según publicó Río Negro, en la misma conferencia de prensa se negó a responder acerca de la pelea en la que estuvo involucrado en Uruguay a finales del año pasado.