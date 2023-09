El video del beso de Migue Granados a Lionel Messi

“Ustedes no saben todo el esfuerzo que hizo por humanizarlo a Messi y en la nota está visto. Lo hacemos hacer cosas increíbles que todos nosotros hacemos y somos tan pelotudos de pensar que Messi no”, detalló Migue.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmiguegranados%2Fstatus%2F1704480897846693938&partner=&hide_thread=false Charlamos bebé? MAÑANA 10:00 Hs #MESSIENOLGA / Vengan para el Vivo de hoy que Spoileamos cositas. pic.twitter.com/Tkvp8ksQI1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

El conductor destacó que se pudo un poco nervioso: “Me levantó la fiebre fuerte... Una vez que me relajé... porque hasta que grabamos charlamos una hora en la cocina. Le da un poco de vergüenza a él y Antonela viendo ahí”.

“¿Sabés qué me gustó? Que a la media hora que me fui, me empezó a seguir (en Instagram) Anto. ¿Qué le habrá dicho? Después nos llama la persona que labura con él, que es un hermoso, Marcelo, un tipazo. Me dice: ‘Che, al final se fueron antes’. Porque viste que todo el mundo que quiere tener a Messi, lo quiere tener hasta la última gota. Y la terminamos porque terminamos de charlar y había tanto highlights”, contó Migue.

Con su tono de humor, el conductor dijo: “Grabamos a tres cámaras. La calidad es mejor que Avatar 2. Fue el beso más importante de mi vida, después del primero que le di a Fernanda (su pareja) en Plaza Serrano”.