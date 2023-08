El sorpresivo cambio de look de La China Suárez

Además de compartir su día a día en familia, los adelantos de sus proyectos laborales, sus viajes a todas partes del mundo y sus avances en su carrera musical, Eugenia La China Suárez también impacta y marca tendencia con su look.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la mamá de Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), y Magnolia y Amancio; a quienes tuvo con Benjamín Vicuña, causó furor al subir en su cuenta personal de Instagram varias imágenes de su radical cambio de look.

La actriz y cantante dejó de lado el rubio para apostar al morocho, y los fanáticos celebraron su flamante estilo: “Sí, ese color”, “Ese color te queda bomba” y “Uno cree que su color es el rubio y luego la ves con éste y te quedás anonadada”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios plasmaron en su muro.

La reacción de Pampita cuando le preguntaron si podría ser amiga de China Suárez

La relación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez logró mantener un clima de paz y armonía lejos de cualquier escándalo desde que lograron armar una familia ensamblada.

Así lo dejó en claro Pampita, después de que Eugenia se convirtiera en noticia por un video que subió a las redes donde se ve a sus vestuaristas cantando una particular canción desde un motorhome: “Para mí, Eugenia es parte de mi familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémicas con ella con ningún tema”, expresó la modelo en una nota que dio a Intrusos.

“A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al 100 por 100 sobre lo que la otra persona necesita”, agregó. Y siguió: “Está incluida en mi familia. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación. Hay una cosa de lo que es la fantasía en el afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día”.

Por último, ante la pregunta sobre si podría ser amiga de la China, la entrevistada cerró, sincera: “Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratamos de que ellos estén unidos lo máximo posible”.

