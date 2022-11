El sorpresivo anuncio de Tamara Báez, la ex de L-Gante

Tamara Baez L-Gante 2.jpg

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito”, dijo el músico y guitarra en mano comenzó con los primeros acordes y luego ella se sumó en voz: “Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCkwtamgJQsR%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAC3inaE13SzCUyO3ZAXhyn0pvZBoCtDBhrnku6nYPOPK7LbZAVjmGl39ZAGCMiRKN2g2rXG32tIe3ZBQTI9wwhaFOQdkTgL5UZBIBGamfE0akZBpAdUUG6v7ZA2UWfGE8L0Ui7DZAQ9pa1ZAuZBaZBLD6bxdfxEhMDOXoZBZA4DUGW7rX8ZCt0FmC4lrUgZD View this post on Instagram A post shared by EL VIEJO MARQUEZ (@elviejo_marquez)

Aunque no dijo a quién le dedica la canción, todas las miradas apuntan a su ex, mientras él continúa coqueteando con Wanda Nara, que por estos días está en Turquía con su ex Mauro Icardi y con sus cinco hijos, Constantino, Valentino, Benedicto, Francesca e Isabella.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, escribió el referente de la Cumbia 420 en sus redes y Wanda reaccionó: “Que linda frase, aunque no la entendí”. “Ya entenderás”, retrucó él, seguramente al tanto de los rumores de reconciliación que surgieron en los últimos días, entre la rubia y el futbolista.

“No sé si serás, pero vos tenes todo lo que ando buscando, el punto justo entre el calor y la humedad”, comenzaba el tema musical que entonaron a puro romance. Sobre el final, fiel a su estilo, el cantante miró a la cámara del celular que registró el estreno y les consultó: “¿Quedó piola, no?”. Tamara, por su parte, mantuvo la sonrisa en todo momento arriba del escenario, y luego compartió en sus historias de Instagram un mensaje que le había llegado por parte de uno de sus seguidores.

En ese momento, todo estaba bien entre ellos, pero tiempo después la pareja se disolvió. Hace unas semanas ella habló con los medios y aseguró que su ex no le pasaba dinero para la manutención de la beba que tienen en común. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, dijo en A la tarde.

Anteriormente en su cuenta de Instagram había publicado una foto de una bolsa con fideos que le mandó el artista. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”,preguntó en tono irónico y con agregó un emoji de un ratón. Además escribió: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”.