El secreto de la China Suárez: "No es de tóxica pero..."

En diálogo con “Radios One”, la China Suárez asumió: “Yo soy de las que se pone de novia y la otra persona pasa a ser mi mundo y creo que eso no lo voy a poder cambiar y no quiero cambiarlo porque a mi me gusta. Cuando estoy enamorada todo lo quiero hacer con la otra persona, re tóxica”.

Aunque luego de reírse por su declaración, aclaró rápidamente: “No, no es de tóxica pero es que me gusta compartir todo con la otra persona. A mí me gusta la vida de pareja, ver una serie, cocinar...”.

Como si eso fuera poco, la actriz añadió: “Por primera vez en mi vida puse primero mi trabajo. Siempre trabajé y me gusta pero yo quería llegar a mi casa y que estuviera mi novio ahí. Me puse más racional, por fin a mis 31 años que pensé que no me iba a pasar nunca”, publicó M1.