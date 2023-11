El Indio Solari, ¿de incógnito en Paraná? Mirá el video

Embed - Indio Solari on Instagram: "Una usuaria anoche me mandó esto: "Decime si no es el. Para mi era por las manos, todo el tiempo lo enfocaba y tenia anteojos. Jamas levanto la cabeza. Para mi es, yo sentía que estaba ahí cantando" Se armo un debate de si era Carlitos o no. Muchos sentían lo mismo que estaba ahí y otros dicen que era otro integrante. Vos que opinas #indiosolari"

View this post on Instagram A post shared by Indio Solari (@ricoterosxsiempre)