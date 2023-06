Dolor: una leyenda de la música murió de forma repentina

Fue intérprete de Garota de Ipanema, Corcovado, Tristeza, Manhã de Carnaval, Agua de beber o Mas que nada, pero la versión en inglés Girl of Ipanema, grabada en 1963 con la guitarra de João Gilberto y el saxo de Stan Getz, inmortalizó esa canción en Estados Unidos y ganó el premio Grammy en 1965, el primero que recibió una artista brasileña.

Nacida el 20 de marzo de 1940 en Salvador de Bahía, en el noreste de Brasil, hija de un alemán casado con una brasileña, Astrud grabó 19 discos en su carrera. Entre ellos destacan Stan Getz y Astrud Gilberto (1964), The Shadow of Your Smile (1965) , Live in New York (1996) y Jungle (2002). En 1992, la cantante fue honrada por su carrera por Latin Jazz USA y, desde 2002, fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional

En 1960 se casó con el cantante, guitarrista y compositor João Gilberto, también uno de los mayores nombres de la bossa nova, que falleció en 2019. El matrimonio se separó cuatro años después del enlace, pero ella, nacida como Astrud Evangelina Weinert, mantuvo el apellido Gilberto a pesar de la separación.