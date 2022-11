Diego Brancatelli y una inquietante denuncia contra Santi Maratea

El influencer le respondió en sus redes sociales y dijo que Brancatelli vive del Estado , afirmación que fue desmentida por el periodista de C5N."Con la plata que te robás no podés ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso", expresó Maratea. "El éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tuit", agregó.

Este lunes en Argenzuela, Brancatelli contó que Maratea mandó a que lo escrachen. "Dijo que no me iba a dejar en paz y después de eso recibí amenazas de muerte, de que me iban a cagar a trompadas y amenazas a mis hijos.Ese es el odio que destila este tipo de gente", manifestó el periodista. "Eso lo hacían en la época de la dictadura. Podemos tener disputas ideológicas, verbales, pero mandar a escrachar queda feo y si pasa algo el responsable va a ser él", agregó.

Luego Brancatelli dijo que no es empleado del Estado y expresó que Maratea utiliza la descalificación para intentar tener razón. "Tengo diferentes laburos, mi mujer también. Nos ganamos la plata honestamente y no se la pido a los demás", puntualizó. A continuación, el periodista indicó que Maratea "vive con la nuestra" y sostuvo que a futuro va a tener problemas. "Más allá de que se la donen tienen que responder ante la AFIP". Por último Brancatelli desafió a Maratea a encontrarse para tener un mano a mano y contarse qué labura y cómo se gana la plata cada uno.

El influencer Santi Maratea volvió a cruzar al periodista Diego Brancatelli en un ida y vuelta con mucha tensión. "¿De verdad guachín pensás que vos podés venir a explicarme algo? Tenés miedo de ir a Qatar porque la gente te va a abuchear", lanzó Maratea en un video en Instagram luego del editorial del columnista.

Tras el cruce tuitero, Brancatelli cerró el programa Argenzuela (C5N) con un duro editorial, lo que motivó una nueva respuesta del influencer: "Bueno, listo Branca. No te voy a responder a todo lo que dijiste en tu editorial hermosa mirando a cámara, teatrera total, pero escuchá: en el primer minuto de descargo me explicás vos a mí cómo hay que ayudar. Amigo esto es un loco, ¿qué me vas a explicar vos a mi?".

"Decís cosas como ‘el que ayuda no tiene que mostrarlo’, pero yo no ayudo y lo muestro. Yo creé una dinámica de conexión entre cientos de miles de personas que nos ponemos de acuerdo a través de Internet para solucionar problemas que la gente que vos defendés generó", continuó Maratea. En esa línea, siguió: "¿Cómo lo logro esto si no lo muestro? Si justamente lo que hacemos es mostrar la problemática y entre todos resolverla como podamos. ¿De verdad guachín pensas que vos podés venir a explicarme algo? Te amo".

"Lo peor que hiciste en tu descargo fue compararte conmigo diciendo ‘yo lo que hago es esto, yo lo que hago es aquello’. Bueno, serás el rey de la moral, pero tenés miedo de irte a Qatar porque la gente te va a abuchear en el aeropuerto", expresó en referencia a las críticas en redes que recibió Brancatelli al anunciar que viaja al Mundial de Qatar con su familia. Y concluyó: "A mí la gente me paga el pasaje en primera para irme al Lollapalooza de otro continente amigo, o sea, evidentemente algo diferente hacemos vos y yo para que a vos te abucheen y a mí me mimen".