Denunciaron públicamente a Nicolás Cabré

En tanto, en el extenso texto publicado en Twitter el teatro detalló que “La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido”.

Y agregó que ante este pedido, el técnico de sonido le explicó que todo estaba bien. Pero Cabré amenazó con interrumpir la función. “Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra” habría sido la respuesta del actor, por lo que el operador optó por acatar el pedido. Es así que las autoridades del teatro Cañuelas aseguran que desde ese momento los espectadores no pudieron escuchar bien el resto de la función.

“En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos”, concluye el comunicado.