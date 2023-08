Daniela Celis y Thiago Medina los ex Gran Hermano esperan gemelos

Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, y novia de Thiago Medina confirmó que está embarazada. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció al aire de Fuera de Joda (Telefe).