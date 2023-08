Conmoción: murió Silvina Luna

Su abogado Fernando Burlando confirmó su fallecimiento. Pasó más de dos meses internada a raíz de una enfermedad renal.

Que decidieron los familiares de Silvina Luna

Los familiares de Silvina Luna decidieron no seguir con la terapia a la que estaba siendo sometida. Así lo informó Jorge Rial en su programa de Radio 10. La modelo esperaba un trasplante de riñón en el Hospital Italiano, donde ingresó el 13 de junio por la noche con fuertes dolores. Luego de más de dos meses en terapia intensiva, sus seres queridos optaron por sacarle el respirador.

“Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar obviamente de desconectar a Silvina. Lamentablemente esto acaba de suceder. Nada, está en manos de Dios, o lo que vos creas”, informó Jorge Rial.

“La verdad que es terrible contar estas cosas porque bueno personalmente la conozco desde que empezó Silvina, sé la clase de mina que era y sobre todo como peleó contra esta mierda que le dejó Lotocki en el cuerpo. Espero que, lo más rápido posible, esté adentro. No puede estar dando vueltas, no puede, está operando ese señor todavía. Sigue operando hoy. En este momento tal vez esté dentro de un quirófano operando”, agregó.

La rosarina fue intubada el miércoles por la noche. Sin embargo, los médicos le anticiparon a Ezequiel, su hermano, que el estado era irreversible. Varios de sus amigos, como Gustavo Conti y Ximena Capristo, ya la despidieron en las redes sociales. "Fernando Burlando me acaba de confirmar que Silvina ya no está en este plano", se le escuchó decir a Florencia de la V al aire de Intrusos visiblemente conmovida.

De qué murió Silvina Luna

Silvina Luna luchaba por su vida en el Hospital Italiano. Fue el 15 de febrero cuando Silvina Luna se animó a contar que necesitaba un trasplante de riñón.

“Estoy agradecida por la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas, medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simple. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, pronunció en Instagram en aquel entonces.

Silvina Luna, de 43 años, fue internada el 13 de junio con el fin de que los médicos pudieran estudiar una manera de combatir la bacteria que impedía realizarle a un trasplante de riñón. Desde entonces, se sometia a sesiones de diálisis varias veces a la semana.

Desde aquel día su estado de salud fue variando, inclusive hace poco se había informado que padecía Covid-19, otra dificultad dentro de un cuadro ya de por sí delicado.