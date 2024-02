Con el aporte de los principales medios de comunicación de la región Mar del Plata tuvo un festejo histórico

Decenas de actividades artísticas y exhibiciones que sumaron brillo a esta propuesta que surgió desde el trabajo conjunto entre municipio y empresas privadas que tienen presencia que aportaron mucho esfuerzo para que la fiesta de cumpleaños fuera de lo mejor.

Canal 8, Canal 10, Canal 2 y La Capital de Mar del Plata

Embed - ANIVERSARIO DE MAR DEL PLATA

La comisión organizadora

El presidente de honor de la comisión organizadora fue el intendente Guillermo Montenegro y la madrina de los festejos, su esposa, Eugenia Pruzzo.

La comisión organizadora fue presidida por Florencio Aldrey. La integraron Jorge Pérez (Canal 8), Antonio Solimeno (Grupo Solimeno), Carlos Rottemberg (productor teatral), Blas Taladrid (titular de la UCIP), Marcelo Cardellino (Open Sports), Patricio Gerbi (titular de Coarco), Alberto Chevalier (presidente del Parque Industrial), Cristian Pugliese (Pinturas Valen), Avedis Sahakian (Manolo), Guillermo Fasano (Cámara Textil), Nelson Díaz Aguirre (Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines), Sandra Cipolla (SPI Astilleros), Guillermo Rossi (Colegio de Martilleros y Corredores Públicos), Raúl Olmos (Canal 10), Ezequiel Lorenzo (Desarrolladores Inmobiliarios), Luis Terry Artusa (presidente de Norgreen), Nino Ramella (asesor cultural) y Marcelo Pasetti (asesor de prensa). La coordinación general estuvo a cargo de Guillermo Marín.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ahora Mar del Plata (@ahoramardelplata)

Al ritmo de “Bohemian Rapsody”, con un marco en el que las luces y la escenografía aportan al espectáculo, la “Bresh” se puso en marcha con primeros minutos de la noche para brindar la que es reconocida como “la fiesta más linda del mundo” nada menos que en el corazón y la principal postal de “la ciudad más linda del mundo” en su 150° aniversario.

La Joaqui en los 150 años de Mar del Plata: un show a pura emoción en su ciudad

El público la recibió con total alegría y emoción cuando subió al escenario, el domingo pasadas las 22.30 hs, compartiendo y vibrando su música a otro nivel. Todos fueron parte de una noche única donde la artista pudo lucirse ante la mirada de más de 120.000 personas que concurrieron para disfrutar de un show libre y gratuito

“Soy humana igual que todos y me salen las cosas más mal que bien pero lo que me hace distinta es que si me caigo, me levanto, aunque sean 50 veces” dijo mientras todos los presentes gritaban desaforadamente.

El Dibu Martínez siguió los festejos de manera virtual