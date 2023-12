Cómo votar gratis en Gran Hermano

Gran Hermano sancionó de nuevo a Martín por pedir consejos para su salvación

Martín volvió a hablar en voz alta sobre su salvación y puede correr el riesgo de hacerla explícita y que nuevamente sea anulada por Gran Hermano.

El líder de la casa por segunda semana consecutiva dialogó con Nicolás después de la gala de nominación que dejó en placa a Florencia, Carla, Lisandro y Sabrina junto con Juliana y Williams, que ya estaban nominados por sanción y que no pueden ser salvados.

“Si llega a haber un uno de uno con una persona marcada en la casa, si realmente pasa, ya sabemos que es fuerte”, empezó a decir el Chino a modo críptico.

image.png

Nicolás le contestó a Martín que Hernán y Axel se fueron en un chasquido, y que una mala jugada podría desembocar en la salida de Lisandro de la casa.

“Ya tengo todo decidido. Todo. Pero solamente quiero preguntarles a todos qué opinan, para ver si se me escapa algo”, respondió Martín.

El Chino también habló con Federico sobre la decisión que tomará. “Según a quién salve y a quién meta, los votos de la gente se van a distribuir. Dependiendo de a quién meta, puedo hacer que el Paisa se salve o no”, le dijo a Manzana.

image.png

“Es ver si están los huevos de meter a alguien de acá para distribuir esos votos”, reflexionó el líder. Martín también le dio la razón a Sabrina cuando comentó que “de la placa se irá ella o Furia”.

ASÍ FUE LA SEGUNDA SANCIÓN DE GRAN HERMANO A MARTÍN

"Las circustancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión", informó el dueño de la casa.

"Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago te pida a quién salvar", comunicó GH.

"Te anulo el beneficio de la salvación pero sí deberás subir a otra persona a la placa de nominados. Además te niego el premio que te hubiese correspondido y te informo que no formarás parte de la siguiente prueba del líder", le dijo Gran Hermano a Martín.