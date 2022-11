Cómo fue el reencuentro en Entre Ríos de L-Gante con su padre 17 años después

En el estacionamiento del Parador el joven artista referente de la cumbia 420 se volvió a encontrar con su hermana, con quien admite que con ella tiene una buena relación. Ahí mismo, dice que encontrarse con su papá sería algo "normal", pese a que habían pasado más de 17 años. Al ver que caminando se le aproximaba, sonríe y elogia que "tira caminata fachera". De inmediato, no tardaría en abrazarse con Miguel Ángel Prosi, que con sus ojos brillosos y conteniendo las lágrimas pidió intimidad y para reunirse -a solas- y comenzar a revincularse.

Lo que L-Gante consideró como "algo normal" duró casi una hora y al terminar Prosi admitió que fue algo "normal, normal... el pibe es sencillo como yo. No tiene puntos en contra ni nada que reprochar", dijo, según consigna FM Riel.

En la tarde del domingo, pasado el mediodía, L-Gante llegó a Basavilbaso. Lo hizo para estar con su papá y su hermana Samira, compartir un asado, y luego emprender viaje a Paraná cumpliendo sus compromisos con la Fiesta de Disfraces.

La relación con el padre

La relación entre L-Gante y Miguel Ángel Prosi, su padre biológico, parece estar recomponiéndose después de una larga ausencia y diversos pases de factura mediáticos que se dispensaron en los últimos meses. “A él no tengo ganas de verlo, pero tampoco estoy negado. ¿Para qué me voy a cargar con más cosas? Capaz que algún día que esté al pedo, lo paso a visitar”, señaló el cantante al verlo a su papá los medios. Y por las dudas, aclaró: “Con él no hay relación. Yo nunca le dije ‘papá’ a nadie”.

La tensión se está diluyendo entre ambos y el último fin de semana se reencontraron en Entre Ríos, donde vive Prosi y donde Elián Valenzuela estuvo para dar un show en Gualeguaychú y Paraná. Luego de su presentación, el músico le dio ese postergado abrazo a su papá: “¿Qué onda, papá? ¿Todo tranqui? Mucho gusto, eh”, dijo al verlo a Miguel Ángel y se saludaron cariñosamente.

“¿Todo bien? Buena, bien ahí”, seguía Elián para felicitar a su padre por estar ahí. “Dejame un segundito, nomás”, le dice Miguel Ángel a la cámara que estaba captando el reencuentro y padre e hijo se alejan para seguir su diálogo en la intimidad. Un rato más tarde, el hombre le dejó sus impresiones a un canal local. “Fue normal, de un padre a un hijo. Normal, normal. El pibe es sencillo como yo, no tiene puntos en contra ni nada que reprocharle. Me dijo que mañana hablamos de nuevo”, contó.