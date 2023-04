Cinthia Fernández tiró gas pimienta en medio de una fiesta

Leila Davidovich, la vecina que organizó la fiesta, expresó en el programa "Desayuno Americano": "Es el primer audio que mando en 12 años que vivo acá, porque no me manejo así. Escucho los audios que mandan y veo los mensajes que pone y no lo puedo creer".

"Intentamos festejar el cumple de 15 de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos, los compañeros de Thais. Era un cumpleaños en que la consigna era vestirse de negro porque Thais iba a estar de blanco. Tengo la puerta de entrada y tengo la puerta de atrás que tengo una casa por medio con Cinthia Fernández", siguió con el relato.

Y continuó: "Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás, y en la puerta de la casa de Cinthia uno de los chicos patea la puerta. Yo no los vi salir, me hago responsable por eso. Estábamos por soplar la velita, llevo a la torta afuera y le digo a mi hijo que anuncie eso y cuando salgo la veo a Cinthia en el jardín de mi casa gritando”

"Cuando la veo gritando le pido que vayamos a hablar afuera y me cuente lo que pasó. No fue fácil, hasta que Cinthia se fue", contó la mujer.

"Empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen 'Tiró gas pimienta'... ¿vos tiraste gas pimienta?, le pregunté", continuó el relato la vecina de la mediática.

"Y qué querés que haga, me rompieron la puerta de mi casa y ahora cómo voy a dormir", le respondió la modelo ante sus consulta.

"Los chicos tenían los ojos irritados", expresó Leila sobre la situación y también tosían por el gas pimienta que se había tirado en la casa.