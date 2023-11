Cinthia Fernández quiere meter preso a su ex: "Tengo muchas pruebas en su contra"

Cinthia Fernández volvió a LAM y contó que está dispuesta a meter preso a su ex, Matías Defederico, porque no cumple con sus obligaciones como padre de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. Desde 2016 están separados y no logran llegar a un acuerdo económico.

“Él pasa 55 mil pesos por las tres nenas hace muchos años y me sacó la obra social de las nenas sin avisarme. Yo me cansé”, aseguró la panelista, que comenzó una investigación junto al abogado Roberto Castillo para revisar el verdadero patrimonio del futbolista, quien asegura no tener ingresos.

“Mucha gente lo empezó a traicionar, me llegó información y empecé a investigar. Me dice que no le alcanza para nada, que vive al día y después lo ves que construye y vende casas. Hay muchísimas cosas de pases a familiares porque se va deshaciendo de patrimonio para hacerse el pobre”, detalló Fernández, según las conclusiones que pudo sacar gracias a la investigación.

Según publicó Noticias Argentinas, con estos datos, la mediática tiene intenciones de presentarse en la Justicia y quiere meterlo preso por evasión. “Vengo hace un año y medio con esto, dice que no tiene trabajo, pero lo tiene y todo es ilegal… ¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”.

“Yo nunca jugué al fútbol ni gané lo que gana él y me las rebusqué. Lo último que pasó es que él tiene que renovar la licencia de conducir y no se la dan porque yo lo inhibí. Él está con la licencia vencida. Además, tenía la quita de puntos. Y además, me entero por un periodista, que tampoco pasó el test psicológico. Y él esa misma mañana iba a buscar a mis hijas. ¡El zorro no decía nada y encima, sacaba fotitos en la puerta de mi casa vendiendo el auto de manera ilegal. ¡Todo es ilegal!”, concluyó.