Cata de Gran Hermano confirmó que tuvo un romance con el Cuti Romero

Divertida, cuando le preguntaron si la relación con Romero había sido un invento para entrar a Gran Hermano, ella advirtió: "No, es real. Es todo verdad".

"Ah, bien. Lo blanqueaste, está perfecto", le dijeron. "Es que ya salió en todos lados. Qué voy a decir, ya está", expresó Cata entre risas.

cata confirmo que estuvo con el cuti Romero LAM — feli (@nom0leste) January 17, 2024

Este vínculo entre la hermanita y el Cuti se habría dado entre 2016 y 2018 cuando el deportista jugaba en Belgrano en Córdoba.

"Yo quiero imaginar que, en ese momento, Romero estaba soltero. No me dan más detalles que lo que estoy contando por ahora. Esto habría sucedido cuando él recién llegó a la primera del conjunto cordobés, luego ya se estableció en Europa para seguir su carrera y a Catalina no la vio más”, había contado el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.