Caso Silvina Luna: pacientes atendidos por Aníbal Lotocki exigieron justicia

“Queremos que escuchen algo de sus penurias, de sus relatos y sus vivencias, de cómo se encuentran luego de haber pasado por una medicina inescrupulosa”, sostuvo el abogado Burlando acompañado por Pamela Sosa, la mediática y ex pareja de Lotocki, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y otros pacientes del doctor que no son figuras públicas.

Acto seguido habló el actor uruguayo Raphael Dufort, que se animó a contar su caso. “Este médico nos inyectó veneno y nos vamos a morir máximo en 30 años. Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto”, sostuvo quien ya lo ha denunciado en Uruguay y ahora lo hizo en la Argentina. En tanto, Stefy Xipolitakis, reconoció: “Estoy como puedo. Es una locura todo lo que va pasando. Ojalá se haga justicia pronto, necesitamos a la gente para que nos escuchen. Todo el tiempo vamos sumando víctimas al grupo de WhatsApp. Hay hombres y mujeres. Esperamos levantar la voz para la gente que no se escucha. Que casación nos escuche”.

Pamela Sosa también habló en primera persona. “Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenían 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero”, aseguró quien también fuera pareja del médico.

“Te dicen que van a poner grasas y te ponen otra cosa que no pediste, pero te dormiste y no podés hacer nada. Estoy esperando resultados, ver qué pasa con los resultados. Pero tengo miedo, no sé qué me va a pasar. Como yo hay un montón de chicas más, hay gente que no se anima a hablar por miedo”, relató Andrea, otra de las pacientes del cirujano. También habló Julieta, una chica trans que se realizó las intervenciones quirúrgicas cuando era muy chica. “Me operé en el 2011, cuando recien cumplí 18 años, y llegué a traves de una amiga que había visto que lo que tenía en el cuerpo era bastante lindo. Para nosotras es fundamental, tenemos presiones por todos lados. Yo era chica y me decían cuando te vas a operar los pechos, cuando te vas a hacer la cola, tenés cuerpo de hombre”, afirmó.

Además, la joven agregó: “Accedí en una situación que se aprovecharon de mí. Con este cirujano que con un título me puso lo mismo e hizo las mismas prácticas que en los ´90 les hacían a las chicas trans. Este tipo estudió y no priorizó la salud de las personas. Tuvo que morir alguien para salir yo y muchas amigas trans, que nos den este espacio para poder exponer, y sigo en la mira y en tela de juicio que me dicen ¿por qué no te informaste? ¿Por qué no te operaste con él?”, enfatizó angustiada.

Sobre el final de la conferencia, el letrado recordó a Silvina Luna, pidió un minuto de silencio en su memoria, aplausos generalizados y que se haga justicia.