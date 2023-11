Bruce Willis está peor y ya no reconoce a Demi Moore

La salud de Bruce Willis empeoró en el último tiempo y, según informó el medio Closer, la actriz y expareja Demi Moore viajó hacia su hogar para visitarlo y se encontró con que ya no la reconocía producto de la demencia frontotemporal que padece.

Un viaje a Italia, había alejado a Moore de Willis y apenas llegó decidió ir a ver cómo seguía. Pero no esperaba ver esa realidad. “Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, expresó un informante de la familia hacia el medio.