BOMBA: "Luis Miguel visitó a su madre"

Entonces, describió el estado de la mujer que identifica como Marcela Basteri: “Está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce, por supuesto. Yo lo que te puedo asegurar, es que Marcela vive, que es la persona que yo la voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel”.

“¿Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá? Es un terreno que no me voy a meter. Sinceramente, poco me interesa. Reitero, mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré. La voy a visitar. Está dentro de lo que se puede decir bien”, continuó.

“Está bien, porque está en un nosocomio, donde la cuidan, donde come, le dan su medicación. No es el lugar indicado, pero bueno. Está en un lugar público. Ella es italiana”, apuntó y aseguró que según comentarios de personas que trabajan en el lugar, Luis Miguel habría ido a visitar a su madre: “Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido... Yo la verdad que no lo puedo comprobar. No sé si es real o no. Ya ahí, en ese terreno, no... No voy a involucrarme. Han dicho que fue a visitarla, yo no lo vi”.