BOMBA: ¿Luis Miguel abandonó a sus hijos?

En una nota de la página @quiencom aseguran que El Sol de México vive con sus hijos y su novia Paloma y dieron detalles sobre algo que, según Aracely, no es así. “Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir”, disparó.

Muy enojada continuó y aseguró que mientras se trate de sus hijos “siempre hablará con la verdad”. Miguel y Daniel, son los hijos que la modelo tuvo con el cantante y, no tienen buena relación en la actualidad.

“Fíjate que no, no lo llamó el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, concluyó Aracely.