Bizarrap se cambió de nombre: cómo se llama ahora y por qué

Luego, mediante su usuario de X (ex Twitter), Biza le dio me gusta a una publicación que confirma su nuevo lanzamiento: "¿Bizapop? Se viene algo de Bizarrap esta semana...". De esta manera, a días de las múltiples nominaciones que recibió para los Latin Grammy, cientos de rumores comenzaron al respecto y se destacaron dos en particular.

En primer lugar aparece quienes apuntan a un cambio en sus Music Sessions, incursionando en el género pop y teniendo como principal candidata a Lali Espósito. Por otro lado, sus seguidores más fieles aseguran que lanzará una nueva canción con mucha influencia del trap, por lo que se trataría de una burla hacia sus haters.