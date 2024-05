Antonio Gasalla fue internado y hay preocupación por su salud

Al aire de Entrometidos (Net TV), Carlos Monti se mostró consternado por el estado del actor: “Hay mucha preocupación por la salud de Antonio . Él ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos”.

“Estaría con una afección pulmonar, porque no hay un parte oficial. Está la versión de alguien muy cercano, pero no del Otamendi ni de la familia. Lo tendrían en observación por esta complicación respiratoria”, agregó Débora D’Amato al aire de ese ciclo televisivo.

Qué fue lo último que se supo de la salud de Antonio Gasalla

A mediados de abril, Carlos Gasalla, hermano del actor Antonio Gasalla fue uno de los asistentes al estreno de la obra teatral Esperando la carroza, y frente a las expectativas sobre la salud del artista, dio detalles sobre su condición.

Al ser consultado por un notero de Socios del Espectáculo (eltrece) sobre este tema, el familiar respondió: “Antonio está bien, está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular”. Y añadió: “Hemos podido sacarlo a flote. Está bien. Tiene algunos problemitas también orgánicos, pero los está superando”. “No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación”, concluyó.

En cuanto a los temas de Antonio con la justicia por una serie de robos y estafas que sufrió, Carlos se mostró cauto: “De eso no puedo hablar mucho, no. Eso está todo en manos de la Justicia. Toda la parte hasta médica de Antonio está supervisada por un juez, la familia está colaborando”.

En este particular, el entrevistado amplió para contextualizar la situación familiar y legal del actor. “No hay que olvidarse que Antonio tenía una vida muy particular. Vivía solo, con un carácter bravo que tenía. Y nosotros no tenemos más que acompañar. Pero todo lo demás, inclusive la parte económica, está todo bajo un juzgado. Y la familia obedece a las órdenes que nos da el juez”, cerró.