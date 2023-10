Aníbal Lotocki se muda para evitar nuevas manifestaciones en la puerta de su casa

“Es muy estresante. No pensé que iba a ser tan estresante”, dijo en el programa de Mariana Fabianni el médico mientras salía de su casa y subía a su auto, acompañado por su esposa. Martín Candalaft aseguró: “Lotocki está evidentemente cancelado a donde quiera ir. Escuchen la historia de cómo lo rechazan a Lotocki, hay un hombre que tiene una casa en alquiler, le alquila la casa a una tercera persona, esa persona la alquila para que viva Lotocki, pero no le cuenta al dueño, eso no se puede hacer”.

El periodista agregó que el doctor “trató de esconderlo hasta el último minuto, hasta que en un momento se hizo inevitable”. Finalmente, cuando informaron quién iba a vivir, “estalló la indignación de los vecinos y sobre todo de la administración”.

“El sábado llegó el camión de mudanzas hasta la puerta del country y no lo dejaron pasar, los propios vecinos impidieron que entre el camión de mudanza de Lotocki”, compartió Candalaft. Y añadió: “Sin embargo, Lotocki, en el día de hoy, tiene que entregar la casa, por eso están terminando de sacar las cosas. La gran pregunta es, ¿a dónde se va Lotocki? Porque por la información que tenemos nosotros, en Haras del Sur no puede entrar”.

Este martes, María José habló con el periodista Alejandro Guatti de Intrusos (América) y dio más detalles de la mudanza. “Tenemos que entregar la casa. Nosotros no la vendimos, fue la inmobiliaria. Nos mudamos a un departamento prestado”, explicó la esposa del médico.

Cuando el cronista le consultó si abandonaban el barrio por el repudio de sus vecinos, ella respondió: “No los vi a los vecinos, no nos vamos por ellos sino por la persecución de ustedes. Nos vamos al departamento hasta que consigamos algo. Estamos buscando”. Por último, Alejandro le preguntó si ella seguía alquilando los elementos médicos. De manera inmediata, María José contestó: “De eso vivo”.

Cabe recordar que la pareja de Lotocki ya había hablado de los planes de irse a vivir a un barrio privado. “Estamos pensando en mudarnos a un barrio cerrado para que los hijos de Aníbal puedan andar en bicicleta más libremente”, aseguró María José a LAM (América), el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Por otra parte, también aseguró que no van a salir del país. “Aníbal no puede salir del país, no tiene pasaporte porque está retenido en el Juzgado con lo cual lo tienen en una caja de seguridad. No tenemos visa para salir tampoco del país. También dijeron que habíamos hecho un agujero en el patio para salir por ahí, mentira, chicos, no hay ningún agujero ni nada, no nos vamos a ir a ningún lado. Ni siquiera a otra provincia porque Aníbal tiene sus hijos acá en Buenos Aires y es bastante presente, y él hace actividades durante la semana con sus hijos porque tiene que llevarlos a sus terapias, al médico, porque tienen diferentes tratamientos”, cerró María José.

Fuente: Teleshow