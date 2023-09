Aníbal Lotocki rompió el silencio y habló de Silvina Luna

De este modo, el cirujano rompió el silencio y habló con Diego Estévez en A24. A su vez, dio confusas explicaciones sobre los problemas de salud a partir de sus intervenciones de su ex pareja Pamela Sosa y contó lo que le sucedió a Romina Vega.

El médico cirujano tuvo un intercambio de audios con una paciente, donde se defiende no sólo de las consecuencias en la salud de Luna, sino también en las de la salud de Mariano Caprarola, Romina Vega, Cristian Zárate y su ex pareja, Pamela Sosa.

Con respecto a Silvina Luna, Aníbal Lotocki dijo: “Silvina Luna tenía una hiper calcemia, tenía el calcio elevado en sangre. Ella fue la única que tuvo eso”, comentó el médico. Luego, agregó: “Lo de Silvina Luna es una insuficiencia renal crónica. Otra historia, ella tuvo una calcinosis, una enfermedad que le producía calcio elevado. Una paciente así, única”.

Y agregó: “La gente del hospital que la atiende dice que es por el metacrilato que se le puso, pero durante el juicio que se hizo no se determinó que fuera por eso, porque había diferentes causas y además ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente. Entonces no se sabe por qué, sino todos los pacientes que se operaron tendrían que tener hipercalcemia y nadie la tiene, por eso no se probó el nexo causal”.

A lo largo de los audios que tuvo con su expaciente, el médico se contradijo en un momento diciendo: “Silvina Luna se murió por una infección y en realidad no se murió por una insuficiencia renal sino por una infección una septicemia. Estuvo tres meses con una infección que terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí”.