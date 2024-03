Alejandro Fantino mostró la millonaria factura de luz que llegó a su estudio: "¿Qué hago yo?"

"Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, Youtube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7", comenzó diciendo, indignado.

"Ahí va el número. Cinco millones de pesos casi", aseguró Fantino, decepcionado. Luego, mostró ante las cámaras la boleta y especificó que la cifra precisa que deberá abonar es de 4,294,566.42 pesos.

Alejandro Fantino recibió la boleta de luz de Neura por más de 4 millones y dijo que si sigue así van a cerrar.



Cabe recordar que Fantino fue uno de los mayores impulsores mediáticos de Javier Milei y uno de sus defensores más importantes en los medios.

"Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga 'a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares'. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente", agregó.

"Y yo lo voy a decir abiertamente a esto: a mi me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos en Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a trabajar pagando, no muchachos se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo", advirtió.

"No se si tendrá laburo (Migue) Granados acá en Olga o quizás (Nicolás) Ochiatto me puede hacer un lugarcito en Luzu", concluyó, irónico y preocupado por la situación económica del país.