Adrián Suar cuestionó la Ley Ómnibus y Javier Milei reaccionó: qué le dijo

El presidente J avier Milei hizo uso de las redes sociales para mostrar su rechazo a las críticas que el actor y productor Adrián Suar hizo a la ley ómnibus durante la emisión del viernes del programa de Mirtha Legrand . Suar apuntó contra la parte que propone cambios en el sector de la cultura. “Le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, dijo Suar.

“Los amantes d [sic] la “cultura nacional” paremos el 24 contra las medidas entreguistas de @JMilei contra el INCAA y en defensa de nuestros “artistas”. La Patria no se vende y la casita del @ElchuecoSuar tampoco! Somos pueblo! Vivan Evita y Perón carajo!”, escribió Márquez en su cuenta X. El mensaje fue reposteado por Javier Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NickyMarquez1/status/1749085844323918258?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1749085844323918258%7Ctwgr%5E57d84b33b3ae88ee08b9a1cabe8e5fa333c2c342%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fla-reaccion-de-javier-milei-tras-las-criticas-de-adrian-suar-a-la-ley-omnibus-nid21012024%2F&partner=&hide_thread=false Los amantes d la "cultura nacional" paremos el 24 contra las medidas entreguistas de @JMilei contra el INCAA y en defensa de nuestros "artistas". La Patria no se vende y la casita del @ElchuecoSuar tampoco! Somos pueblo! Vivan Evita y Perón carajo! pic.twitter.com/43OMy6m1Jm — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 21, 2024

El productor televisivo hace unos días habló sobre el cierre de su productora Polka. “Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, la realidad y cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar a Polka”, afirmó Suar en una entrevista con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (América TV).

La crítica de Adrián Suar al Gobierno por la ley ómnibus

En el programa de Mirtha Legrand, el actor y productor Adrián Suar criticó duramente la ley ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso. “Las pocas veces que tuve la posibilidad de encontrarme con gente de la política para hablar de la cultura no entienden nada”, afirmó. A su vez, el exdirector de Ideas del Sur y Polka pidió que la ley no salga. “Le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, remarcó Suar en La noche de Mirtha, en canal Trece.

Tal como publicó LA NACION, Suar apuntó contra las reformas y la posible disolución del Instituto del Cine. “El Incaa es un ente autárquico que se gestiona solo, con las películas que están en el cine, más allá de que tiene una partida que le corresponde que le da Nación”, precisó, y agregó: “Se puede gestionar mejor el Incaa, pero ese es otro debate”, agregó.

Para Suar, que protagonizó recientemente la película Jaque Mate junto a la actriz española Maggie Cervantes, quien también estuvo en la mesa, criticó que “se diga que la cultura no sirve”. “La Argentina es un país al que la cultura le importa. La gente que está en sus casas de todos los niveles sociales tiene mucha cultura”, sostuvo. “La gente humilde ve televisión, cuando puede va al teatro, entiende, ama a sus artistas”, aseguró.

“El pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas que las obras de sus artistas”, opinó Suar, aunque luego expresó un mensaje conciliador. “Siento que el Presidente, no quiero que suene mal porque lo digo de verdad, pero me imagino que el Presidente debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura. Primero porque está de novio con una artista, que es Fátima [Florez], que es una artista que tiene sensibilidad”, comenzó.

Luego, siguió: “Una vez lo había visto cantar imitando a Leonardo Favio. Imagino, pienso, que alguien que imita a Leonardo Favio es alguien que tiene una sensibilidad que vio a los artistas.” Suar, por último, remató: “Quiero aclarar que si Leonardo Favio no hubiese estado apoyado por la cultura no hubiese sido Leonardo Favio”.