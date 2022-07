El 21 de diciembre de 2021, los tres dialogaron con TN y narraron una historia de amor múltiple que nació hace cinco años y medio y los llevó a compartir un mismo hogar en la localidad de El Challao, provincia de Mendoza.

El ofrecimiento más importante lo recibieron por parte de una productora europea, que en enero de este año les ofreció ser parte de un reality show: “Nos pidieron que no demos demasiados detalles”.

Poliamor 2.jpg

Seis meses después, la propuesta sigue sobre la mesa. Sin ir más lejos, hace dos semanas se comunicó uno de los productores del reality para informarles que todo seguía en pie. “No tuvimos una reunión formal aún, pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que siguen interesados”, contó Maira Fernández a TN.

Ella posee el rol de atender a los medios y manejar las redes sociales de la trieja. Es la integrante más joven del vínculo y a la que más le seduce trabajar en los medios de comunicación.

“Justamente nos propusieron, para fin de año, estar en un programa de televisión que va a ser nuevo acá. Quieren que los tres seamos panelistas. A Naza y Eli los motiva, porque les encanta que se hablen de este tema. Pero bueno, también tenemos que analizar cómo hacer con nuestro trabajo”, contó Maira.

Los tres se dedican a comercializar accesorios para celulares y ofrecer servicio técnico especializado en un emprendiendo propio.

“Hace poco se comunicaron dos estudiantes, dos chicas, por separado. Una está estudiando Psicología y la otra Comunicación. Las dos están armando su tesis sobre parejas poliamorosas y nos pidieron que participemos en ellas. Contar nuestra historia a través de encuestas y preguntas”, indicó Maira.

Incluso destacó que planean contactarlos con otras triejas de Latinoamérica para que todos puedan compartir sus experiencias.

Las sugerencias, los pedidos y las ofertas que reciben por redes sociales incluyen ofrecimientos sexuales con triejas y parejas de varias partes del mundo.

“Sexualmente, nos hacen muchas propuestas, pero solo nos interesa forjar amistades”, destacó Nazareno, que expresó: “Nos escribió gente que nos pedía que estuviésemos los tres con otras dos mujeres o con dos hombres”.

Él fue el único que se animó a proponer la idea de sumar a otra mujer en la cama. Pero Maira y Eliana lo descartaron. “Si uno llega a estar con otra persona, el resto lo consideraría un engaño”, coincidieron.

Poliamor 3.jpg

“El otro día salimos a cenar los tres a un lugar que inauguró un amigo. Estaba su cuñada, que es maestra de educación sexual en un colegio, y nos invitó a hablar sobre el tema delante de sus alumnos. Estuvo muy bueno”, sostuvo Maira.

La intimidad del vínculo y el concepto base para la convivencia

En relación con el sexo, Nazareno explicó que son pocas las veces en la que uno de los tres no participa: “Generalmente no pasa. Nos atraemos mucho los tres y buscamos que todos estemos en esa situación. No queremos la soledad”.

Maira, por su parte, agregó: “Si Naza y Eli quieren tener relaciones entre ellos, no me voy a enojar”. Eliana completó: “A veces arrancamos dos y automáticamente se suma el tercero”.

Poliamor 4.jpg

En la primera entrevista, los tres coincidieron en la idea de que Eliana y Maira quedaran embarazadas al mismo tiempo. “Nos complica el trabajo, pero estamos practicando”, dijo Maira, entre risas, y detalló que incluso se han asesorado con una abogada para saber si los tres serían considerados padres de ambos hijos: “Nos dijo que sí”.

“Cuando vine a vivir con los chicos nos tuvimos que sentar y hacer una lista de tareas para facilitar la convivencia. Por ejemplo: Naza lava la ropa y yo plancho. Mayormente, lo hago los domingos así tenemos la ropa lista durante toda la semana”, dijo Maira.

Y continuó: “Eli y Naza cocinan. Con la limpieza nos turnamos. Los tres somos muy ordenados y si vemos algo fuera de lugar lo acomodamos o sacamos. La cama solemos hacerla Naza o yo, mientras que Eli se encarga de la administración de la casa y de hacer las compras”.

Sobre la convivencia, los tres se basan en un concepto que fijaron desde el principio y aún sostienen: “Tenemos peleas, como todos; discutimos entre los tres, dos contra uno o entre dos, pero nunca nos vamos a ir de nuestra casa”.