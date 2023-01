Sergio Massa recibió a la Mesa de Enlace y prometió medidas

En el encuentro, Massa destacó: "Entendemos la gravedad de la situación. También la diferencia que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Por eso todo el equipo está acá desde AFIP, INTA, Banco Nación, gente de las Secretarías del Ministerio. Entendemos al campo como uno de los pilares y motores de la economía argentina y tenemos todos la responsabilidad de trabajar sin prejuicios ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas".

"Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Queremos dejarlos transparentados en esta reunión para también que las iniciativas que tome el Gobierno tengan la participación en la discusión de las distintas entidades de productores", agregó el ministro. Pero subrayó: "Entendemos que hay otras que son de más difícil solución y en todo caso lo que podemos hacer es trabajar en miradas paliativas en el corto plazo y largo plazo".

Acorde a lo consignado por Ámbito, Massa ratificó que se atenderán los problemas "con una mirada puesta de manera genuina en los sectores lastimados y no usar la coyuntura para que algunos sectores que a lo mejor no tienen dificultades pretendan sacar ventaja". Y aclaró: "Esto requiere de una mirada macro de todos nosotros, respuesta rápida y queremos tomarnos no más de cinco días de trabajo juntos para después establecer respuestas. El 1° de febrero tenemos que estar dando respuestas".