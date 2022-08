Sergio Massa deja su lugar en Diputados este martes

El “súperministro” de Economía designado la semana pasada -que jurará este miércoles- abrirá por última vez una sesión y, una vez aceptada su dimisión, la reunión pasará a ser presidida por el mendocino del Pro Omar De Marchi, actual vicepresidente primero, hasta que se vote al reemplazo del tigrense.

Para ocupar ese puesto, el Frente de Todos propondrá a la diputada Cecilia Moreau, integrante del Frente Renovador de Massa, quien se convertirá en la primera mujer en la historia en presidir la Cámara baja.

Desde el oficialismo abogan por tener una “sesión serena y tranquila”. Los detalles de la misma se acordarán media hora antes, a las 13.30, en reunión de Labor Parlamentaria, donde se definirán por ejemplo las intervenciones de los jefes de bloques, quienes podrán dejar aclarada la postura de cada espacio.

En el interbloque Juntos por el Cambio, cuyos referentes se hablaron por Zoom este lunes, no hay una decisión unánime tomada, aunque sí anticipan que “la gran mayoría está dispuesta a la abstención”, indicaron a parlamentario.comdesde la bancada.

La votación no será nominal -salvo que a algún “rebelde” se le ocurra pedirlo-, sino a mano alzada. Además, no se requiere de 129 votos, sino de mayoría simple. De todas formas, desde el principal espacio opositor insisten que no tienen la intención de “obstaculizar” que el Frente de Todos “ponga a quien quiera en la presidencia”.

Una importante fuente del oficialismo aseguró a este medio que desde la bancada iban a “trabajar” lo más fuerte posible hasta la sesión para conseguir que la mayoría de los bloques opositores acompañen la propuesta.

El ungimiento a Moreau por parte de sus compañeros será al mediodía, en una reunión en el tercer piso del Palacio, donde se encuentran las oficinas del Frente de Todos. El nuevo rol que asumirá la legisladora massista dejará vacantes otros cargos: la vicejefatura del bloque y la presidencia de la Comisión de Legislación General. Por el momento todavía no se sabe quienes la reemplazarán en ambos casos.

Se prevé que en la sesión jure además el reemplazante de Massa como diputado. Se trata de Juan Marino, quien figuró en el puesto 29° en la lista de candidatos del Frente de Todos en 2019. Es líder del Partido Piquetero y tiene el cargo de director provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza el camporista Andrés “Cuervo” Larroque.

En su penúltimo día como presidente de Diputados, Massa mantuvo desde la mañana del lunes distintas reuniones en su despacho, a donde se la vio entrar, entre otros, a Moreau. Además, alrededor de las 18 cruzó hacia el Senado y, minutos más tarde, se confirmó que tuvo un encuentro con Cristina Kirchner. También habría estado Máximo Kirchner.

Desde la cuenta institucional de la Cámara alta, y no desde su perfil personal, la vicepresidenta posó sonriente junto a Massa, en lo que hace al primer gesto de “bendición” que tiene para con él desde que se anunció su designación.