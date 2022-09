En diálogo con AHORA, el funcionario nacional sostuvo: "Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación podemos dar fe y mostrar las estadísticas de que no hemos necesitado que hubiera humo en la Ciudad de Buenos Aires ni que nadie se movilizara al Obelisco para desplegar, los últimos 45 días, una cantidad récord de brigadistas y de medios aéreos".

Federovisky indicó que la rotación del viento ocurrida las últimas 48 horas "llevó el humo de los focos que ya estaban activos hacia Rosario", lo que generó "la justa indignación de los vecinos". Asimismo, afirmó: "Nada de esto ocurriría si no se funcionase con la impunidad con la que lo hacen aquellos que incendian recurrente y sistemáticamente el delta del Paraná; entiendo que ninguno de ellos mora en el Obelisco".

incendios rosario humo.jpg

Sobre los reclamos de Pablo Javkin, intendente de Rosario

El mandatario rosarino fue quien anunció una movilización al Obelisco junto a otras autoridades municipales de la región del delta del Paraná. El reclamo será este jueves y se pedirá celeridad en cuanto a la investigación que la Justicia Federal comenzó hace más de dos años, para intentar determinar responsabilidades por los incendios.

"Javkin dijo que responsabiliza a la Justicia. Me pregunto, entonces, si la Justicia a la cual él está responsabilizando no estará en el Juzgado Federal de Paraná o de Victoria; o tal vez en la Corte Suprema, en el edificio de Tribunales, y no en el Obelisco de Buenos Aires", indicó Sergio Federovisky y se refirió a las pruebas aportadas a la causa desde el Ministerio de Ambiente en mayo de 2020.

Qué dijo sobre las declaraciones de Gustavo Bordet

Este miércoles, el gobernador entrerriano lamentó los incendios que se siguen desatando en la zona del Delta y cuestionó la falta de coordinación con el Ministerio de Ambiente de Nación para poder implementar distintas acciones para mitigar los efectos del fuego.

"Es muy complejo y complicado. La coordinación con Ministerio de Ambiente hasta ahora fue infructuosa. No hay una acción coordinada ni siquiera contacto establecido", sostuvo el primer mandatario.

Al respecto, Federovisky contestó: "Los roles están muy bien establecidos en la Ley de Manejo del Fuego". "Si cada uno cumple el rol establecido para cada uno de los actores, no habría ningún tipo de dificultad en cuanto a la organización al menos".

"La ley establece que, como los recursos son de dominio de las provincias, tienen la responsabilidad de protegerlos inicialmente. Son quienes tienen a cargo el trabajo inmediato en el momento en que se recibe un alerta temprana respecto de los incendios y, estas alertas, se envían diariamente en tiempo real desde el Ministerio de Ambiente de la Nación", agregó.

Y concluyó: "Una vez que las provincias han actuado o consideran que su actuación no es suficiente, interviene la Nación a solicitud de las provincias. Esto ocurre sin ningún tipo de conflicto en Jujuy, en Córdoba, en San Luis y las provincias patagónicas. Por lo tanto, debería producirse del mismo modo en las provincias que integran el delta del Paraná".