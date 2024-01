El camino de los campeones del mundo comienza el mes de marzo con dos amistosos. Si bien los rivales no están definidos y no hay nada cerrado de manera oficial, todo parece indicar que la Albiceleste disputará dos encuentros entre el 11 y 24 de marzo. Hay una propuesta de China y una posibilidad para jugar en Estados Unidos. Asimismo, y si bien no hay anda cerrado hasta el momento, Scaloni los va a usar de pretemporada como sucedió en la ciudad española Bilbao antes del Mundial de Qatar 2022.