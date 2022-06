Sebastián Villa negó las acusaciones de abuso sexual

La indagatoria comenzó a las 11 de la mañana y duró cerca de una hora y media. Fue ante la fiscal Vanesa González en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, ubicada en la calle Güemes 425, en la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense.

Por primera vez desde que comenzó el caso tras la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado, se escuchó la versión del delantero colombiano sobre el episodio por el cual se lo acusa y que lo tiene imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, que contempla una pena de prisión efectiva. Villa negó las cargos en su contra y señaló que mantuvo relaciones consentidas con la denunciante

Por su parte, la defensa pidió una nueva pericia psiquiátrica para el delantero de Boca.

Además, días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que ella también había sufrido un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo. Aunque este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado.

Fuente: TyC Sports