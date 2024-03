Sebastián Sosa quedó en libertad y seguirá siendo investigado

La resolución salió en la mañana del miércoles y fue confirmada por el diario La Gaceta de Tucumán, que habló con Ernesto Baaclini, abogado del jugador. "Cuando se realizó la primera audiencia de formalización de cargo, la jueza ya dispuso la libertad de Sosa. Le fijó una caución real y una serie de reglas de conductas, entre ellas, de presentarse cada 15 días en la unidad fiscal. Ya se cumplió la caución y faltaba la resolución, que salió esta mañana", sostuvo el letrado.

Según contó, la esposa del jugador y uno de sus hijos lo acompañaban en Tucumán, mientras que el resto de la familia estaba en Buenos Aires, por eso se esperaba que vuele en las próximas horas.

Este lunes, la defensa de Cufré, Osorio y Florentín habían solicitado la libertad condicional, mientras trascendían las declaraciones de la joven que denunció el abuso.

"Me pueden escuchar con mucha fortaleza, entera, pero les aseguro que no es así, por dentro mi alma está desgarrada. Me han filtrado la cara por chats de parte de ellos. Me han filtrado el domicilio. Me han filtrado el DNI, el nombre y todo. No puedo ir sola, ni siquiera comprar un libro al shopping por la mirada de la gente. Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia", declaró la joven.

Fuente: Clarín.