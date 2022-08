Se terminó la novela: Edinson Cavani le dijo que "no" a Boca

El Matador estaba al tanto de todos los detalles del contrato que podía ofrecerle Boca. Desde el sueldo, hasta las cláusulas y los premios por objetivos. La propuesta del Xeneize no era la gran prioridad porque apenas se desvinculó de Manchester United dejó en claro que su objetivo es continuar jugando en una de las grandes ligas del Viejo Continente para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la Celeste, sin embargo los horas pasaron y eso por eso que en el conjunto azul y oro se ilusionaron.

Por qué Cavani no jugará en Boca: el motivo detrás del "no" a Riquelme

Sin embargo, duró apenas un par de días, ya que esta mañana el oriundo de Salto charló con Riquelme, le agradeció el interés y le comentó que no defenderá el escudo del club de sus amores en lo que resta de este 2022. Si bien no veía con malos ojos gritar los goles en La Bombonera, lo cierto es que Cavani puso sobre la balanza la postura de su familia, que no quería vivir en Buenos Aires.

Con el "no" a Boca, ahora el artillero charrúa esperará reactivar las negociaciones con Villarreal o buscar otro sitio donde sacudir las redes del otro lado del Atlántico.

Tras el "no" a Boca, qué ofertas tiene Cavani para jugar en Europa

Más allá de las diferentes versiones que retumban a lo largo y ancho del planisferio, lo cierto es que el oriundo de Salto tiene varias posibilidades concretas. La de Villarreal, club en el que Román dejó una huella insondable, es la que más lo seduce, ya que podría competir en La Liga, aunque por el momento las negociaciones están en pausa porque el Submarino Amarillo deberá liberar cupos para poder ficharlo debido al Fair Play financiero. Sin embargo, el oriental firmó un preacuerdo hasta el 15 de agosto con el elenco de Castellón que le da tiempo para desprenderse de algunos sueldos altos.

También aparecen en la lista de candidatos para contar con el uruguayo Borussia Dortmund de Alemania, Valencia de España por la salida de Gonçalo Guedes y un equipo de la MLS.

Fuente: TyC Sports