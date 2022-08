Santa Fe: otorgan turnos para quintas dosis contra el Covid

Esta semana comenzaron a repartirse en Santa Fe los turnos de vacunación de las llamdas quintas dosis contra el Covid. Es a un grupo específico que, según explicó la ministra de Salud, Sonia Martorano, son refuerzos para un grupo muy particular de la provincia que, en total, no supera las 80 mil personas. Paralelamente, hizo un llamado de atención a los “jóvenes reticentes” que no se dieron la cuarta.